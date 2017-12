Kevin Van Impe niet langer lijsttrekker Open Vld Erpe-Mere

In Berlare stapt het overgrote deel van het lokale sp.a-bestuur op . Aanleiding is een maandenlange ruzie met het provinciebestuur van de partij. Huidig schepen Wim Arbijn is één van de acht leden die de sp.a vaarwel zegt. De lokale afdeling van de sp.a raakte het niet eens over wie nu de lijsttrekker zou moeten worden in Berlare bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Omdat de meningen verdeeld bleven, besliste het provinciebestuur van de sp.a de lijst samen te stellen. Dat is hoogst uitzonderlijk.