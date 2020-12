In het Scheppersinstituut in Wetteren hebben leerkrachten en leerlingen de voorbije weken een zogenaamde RAK-attack gehouden. Dat zijn Random Acts of Kindness, kleine goede daden dus. Onder meer het poets- en onderhoudspersoneel, maar ook bewoners van omliggende woonzorgcentra werden in de bloemetjes gezet. De school goot al de goede daden ook samen in een mooi filmpje, met de medewerking van een paar bekende streekgenoten.