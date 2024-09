Geduld rond nieuwe vervoersplan is op: gemeente Wichelen daagt De Lijn voor de rechter

In Wichelen gaat burgemeester Kenneth Taylor opnieuw voor de sjerp, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Samen, de partij van Taylor, haalde in 2018 maar liefst 54 procent van alle stemmen. En de partij zou graag opnieuw een absolute meerderheid halen. De komende zes jaar wil de partij het aantal fietspaden fors verhogen, een nieuwe brandweerkazerne bouwen en een warme gemeente blijven. Samen heeft negen nieuwe kandidaten op de lijst, met op plaatsen 4, 5 en 6 jonge beloften. Want de jeugd heeft in Wichelen een prominente plaats, zegt de burgemeester.