Justitie Kanaalmoord: 8 nieuwe getuigen opgeroepen

Het Hof van beroep in Gent heeft beslist om acht getuigen op te roepen in de zogeheten Kanaal-moord uit 2010. De hoofdbeklaagde in die moordzaak, een man uit Buggenhout, werd in eerste aanleg schuldig bevonden en veroordeeld tot 30 jaar. Maar hij vecht dat vonnis aan. Hij heeft nu wél een advocaat aangesteld, en die wil zes nieuwe getuigen oproepen. Ook de burgerlijke partijen wil 2 nieuwe getuigen horen. De twee hoofdverdachten worden ervan beschuldigd dat ze Eric Van Spitael uit Buggenhout het hoofd insloegen, vastbonden en dumpten in het kanaal Willebroek-Brussel. Dat zou gebeurd zijn op 7 januari 2010.Het lichaam van het slachtoffer kwam uiteindelijk twee maanden later bovendrijven. Volgens de advocaat is het slachtoffer wél nog gezien na 7 januari. De mensen die hem gezien hebben wil hij laten ondervragen door het hof. Ook de sporen-onderzoekers moeten opnieuw verschijnen. De zaak wordt eind januari voortgezet.