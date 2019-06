Kamerleden leggen eed af... op bijzondere manier

Conner Rousseau wordt fractieleider voor sp.a in het Vlaams Parlement. De Sint-Niklazenaar van 26 is een nieuwkomer in het halfrond. Bij de verkiezingen was hij lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. Rousseau is jurist van opleiding en komt nu aan het hoofd van de 13-koppige SP.A-fractie, met ook ervaren rotten als Bruno Tobback, Caroline Gennez en Freya Van den Bossche.