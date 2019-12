Kabinetsmedewerkers Ilse Uyttersport ontslagen, schepen reageert in open brief

De gemeente Berlare investeert de komende vijf jaar 25 miljoen euro in de eigen gemeente. Dat staat in de meerjarenplanning die gisteravond door de gemeenteraad is goedgekeurd. Een miljoen euro wordt uitgetrokken voor veiligheid. Daarmee gaat de gemeente onder meer ANPR-camera's aankopen. Die zullen verboden zwaar vervoer in deelgemeente Uitbergen moeten registreren en bijvoorbeeld voertuigen van inbrekers opsporen. Er gaat ook geld naar de heraanleg van enkele straten. Ook het rioleringsnet wordt uitgebreid. Een nieuw gemeentehuis komt er niet, maar het kasteel van Berlare en het oud-gemeentehuis van Overmere worden wel voort gerestaureerd. In de sociale voorzieningen wordt niet gesnoeid. En verenigingen met veel vrijwilligers krijgen extra geld.