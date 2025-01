Hof van assisen: Neil M. schuldig bevonden aan dubbele moord op zoon en Martine De Letter, morgen uitspraak over straf

Voor het hof van assisen in Gent spreekt de jury zich vanavond uit over de schuldvraag van de 55-jarige Brit Neil M.

De man vermoordde op 5 december 2020 zijn ex-vriendin Martine De Letter uit Lokeren. Enkele uren daarvoor had hij z'n 26-jarige zoon al om het leven gebracht, in Oudenaarde. Tijdens zijn ondervraging herhaalde hij de hele tijd dat hij op die bewuste dag heel depressief was en alleen maar dacht aan zelfmoord plegen. Hij dacht dat hij kanker had en zou sterven. Zijn zoon wou hij niet alleen achterlaten en dus vermoordde hij hem. Zijn ex Martine, een kleuterjuf, wou hij niet doden, verklaarde hij. Maar toen hij bij haar langsging, haalde hij toch een mes boven. Naast de schuldvraag moet de jury zich vanavond dus ook buigen over de vraag of de man op dat moment ook toerekeningsvatbaar was.