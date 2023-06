De jury van het Gentse hof van assisen heeft maandagavond, na drie uur beraad, Jurgen Demesmaeker (52) schuldig verklaard aan moord op zijn vriendin Ilse Uyttersprot, de ex-burgemeester van Aalst. Volgens de jury was er wel degelijk sprake van voorbedachtheid. De twee zonen en de ex-man van Ilse Uyttersprot vielen elkaar in de armen bij de voorlezing van het arrest. "Op het moment van de feiten en van het onderzoek van de deskundigen was hij toerekeningsvatbaar, zoals hij dat nu ook is", zei assisenvoorzitter Bart Meganck. "Demesmaeker verklaarde dat hij die nacht aan het piekeren was. Hij verklaarde onder meer dat hij de instructies die Uyttersprot gaf om psychologische en medische hulp te zoeken, beu was. Het afgaan van de wekker was voor hem de aanzet om naar de andere kamer te stappen en de hamer te nemen en op het hoofd van Uyttersprot te slaan", stelt het arrest. Het arrest verwees naar het feit dat Demesmaeker "tijdens het plegen van de feiten een beslissing nam", sprak de voorzitter. "Daarbij is het feit dat het slachtoffer sliep een cruciaal element, gezien het een impulsief handelen ongeloofwaardig maakt. De korte tijd tussen het afgaan van de wekker en de aankomst in het politiekantoor doet geen afbreuk aan de voorbedachtheid. Het was de uitvoering van een beslissing die vooraf al in zijn hoofd bestond. De zes hamerslagen werden gericht uitgevoerd, op een beperkte oppervlakte rond haar slaap, wat wijst op planmatig handelen." Demesmaeker riskeert levenslange opsluiting voor moord. De debatten over de strafmaat starten dinsdag om 10 uur.