Journalist Kristof Meul over Operatie Propere Handen: 'Bondsprocureur versus topadvocaten, dat belooft vuurwerk'

Het Openbaar Ministerie verzet zich niet langer tegen een internering van Kim De Gelder, dat schrijft de krant het Nieuwsblad vandaag. Over twee weken, op 13 mei, beslist de Kamer voor de bescherming van de Maatschappij over zijn lot. 19 januari van dit jaar pakte TV OOST uit met het nieuws dat vier onafhankelijke experten in hun rapport schreven dat De Gelder schizofreen en ontoerekeningsvatbaar is. De Gelder's advocaat Jaak Haantjes roept al tien jaar dat zijn cliënt ziek is en dus niet in een gewone gevangenis thuis hoort. Nu lijkt hij dus gelijk te gaan krijgen. De Gelder zit momenteel nog opgesloten in de gevangenis van Gent. In 2013 werd hij veroordeeld tot levenslang.