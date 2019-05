Jos De Meyer (CD&V) laat voor de laatste keer zijn stem horen in het Vlaams Parlement

Volle campagne of niet, de Vlaamse volksvertegenwoordigers moesten zich vandaag nog buigen over het mestactieplan. Voor Jos De Meyer uit Sint-Niklaas waren het zijn allerlaatste uren in het parlement. Hij neemt na 27,5 intense jaren afscheid van de politiek in Brussel. De Meyer is 69. Gezien zijn leeftijd en de ernstige ziekte van zijn vrouw besliste hij enkele maanden geleden om geen kandidaat meer te zijn bij de komende parlementsverkiezingen.