En dat de strijd soms bijzonder hard kan worden gevoerd, hebben ze de voorbije nacht gemerkt in Haaltert. Daar zijn een vijftiental verkiezingsborden beklad met graffiti. De borden staan bijna allemaal in deelgemeente Denderhoutem. Vooral panelen van N-VA zijn beklad, maar ook een handvol CD&V en sp.a-affiches deelden in de klappen. De politie voert een onderzoek en kwam vandaag de schade in beeld brengen. Burgemeester Veerle Baeyens heeft het over een heel betreurenswaardige actie en hoopt dat de dader of daders snel worden gevonden.