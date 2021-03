Jongeren riskeren 40 maanden cel voor gijzeling en diefstallen met geweld op homomannen

Voor de correctionele rechtbank is Katrien Roef veroordeeld voor poging tot diefstal. Roef is geen onbekende voor het gerecht. Ze gaf in 2014 de opdracht om haar man Wim Van Cauteren te vermoorden. Die zaak staat bekend als de garagemoord in Lebbeke. Daarvoor zit Roef een straf van 6 jaar uit. De diefstal is gelinkt aan een andere moordzaak. Het gaat over de moord op de bejaarde boeren Cassiman in 2004, ook in Lebbeke. Roef heeft niks met de moord te maken. Maar ze heeft wel, samen met haar toenmalige man Wim Van Cauteren, geprobeerd om een kluis van de broers Cassiman te gaan stelen bij een familielid. De inbraak lukte niet, maar maakte Roef wel medeplichtig. Roef verdedigde zich door te zeggen dat ze onder druk werd gezet door Van Cauter. Jef Vermassen pleitte onweerstaanbare drang voor zijn cliënte en vroeg de vrijspraak. Daar ging de rechter niet op in. Roef werd schuldig verklaard aan poging tot diefstal. Maar ze kreeg geen straf omdat de wettelijke termijn overschreden was.