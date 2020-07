In Aalst is Gaston Van Der Elst overleden. Van Der Elst is een clubicoon van Eendracht Aalst. Hier is hij te zien, anderhalf jaar geleden, bij de inhuldiging van The Wall aan de staantribune in het Pierre Cornelisstadion. Daarnaast was hij ook 50 jaar lang uitbater van het café De Korenbloem op de Aalsterse Grote Markt. Van Der Elst werd 83.