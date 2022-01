Voormalig Open Vld-provincieraadslid en advocate Sylvia Van Meirvenne is op 37-jarige leeftijd onverwacht overleden. Van Meirvenne was afkomstig uit Nieuwkerken-Waas en woonde sinds enkele jaren met haar partner in Waasmunster. Ze is politiek geëngageerd geweest in Sint-Niklaas en Waasmunster. Van Meirvenne was ook een tijdlang kabinetsmedewerker van Open Vld politica Maggie De Block. Op sociale media verschijnen honderden steunbetuigingen. Ze was erg geliefd binnen de partij. Dat zegt ook Sint-Niklaas' schepen Ine Somers.