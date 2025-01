In Gent is de landbouwbeurs Agriflanders van start gegaan, de tweejaarlijkse hoogmis voor iedereen die iets met landbouw te maken heeft. Van tractoren en machines tot dieren en voeding; alles is er te vinden. Jonge landbouwers die er komen kijken willen vooral ook weten welke regels ze moeten volgen en of ze nog een toekomst hebben. Want de laatste jaren zijn er veel regels en wetten bijgekomen.