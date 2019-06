Jonge bestuurder (19) komt om het leven bij botsing in Schoonaarde

Bij een verkeersongeval in Eegene in Schoonaarde is gisteravond een jongeman van 19 om het leven gekomen. Hij reed met zijn auto met nog vier inzittenden in de richting van Wichelen toen hij een inhaalmanoeuvre wou doen. Hij schatte echter verkeerd in en reed frontaal in op een tegenligger. Daarbij ging de wagen van de jongeman over de kop. De brandweer van de zone Oost, verschillende ziekenwagens en een MUG-team werden ter plaatse gestuurd. Voor de jonge bestuurder kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. De andere inzittende naast hem zat zwaar gekneld en werd door de brandweer bevrijd. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het Sint-Blasiusziekenhuis. De drie jongeren die achteraan in de wagen zaten, liepen zware verwondingen op. De bestuurder van de aangereden wagen bleef ongedeerd.