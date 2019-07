Jong CD&V Oost-Vlaanderen maakt brandhout van eigen partij

Na meer dan 50 jaar zetelen in het parlement geeft Open VLD'er Herman De Croo de fakkel door aan eerste opvolger Freya Saeys. Zij is Vlaams Parlementslid en is actief als gemeeteraadslid in Lebbeke. Freya Saeys is huisarts van beroep en zetelde vorige legislatuur ook al in dit halfrond. Als Vlaams volksvertegenwoordiger zat ze onder meer in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een heel bekwame mevrouw, volgens De Croo. Saeys zetelt ook in de gemeenteraad van Lebbeke. Haar gezin keek mij toen ze gisteren de eed aflegde.