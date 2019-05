Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zullen we anders moeten gaan leven. Geen enkele partij is zich daar zo van bewust dan Groen. Maar, gaat het leven dan niet duurder worden, vragen veel mensen zich af. Neen, zegt Groen. We gaan voor een sociaal klimaatbeleid waarbij vooral de grote vervuilers zullen betalen.