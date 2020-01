Jim Cooreman overleed in politiecel Dendermonde aan hartfalen door hoge dosis drugs

Het is eindelijk duidelijk hoe Jim Cooreman om het leven is gekomen. De Lebbekenaar van 36 overleed op 25 oktober vorig jaar in een politiecel in Dendermonde. Dat blijkt nu te komen door een grote hoeveelheid drugs en stress. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Vorige week nog zeiden de ouders in ons nieuws dat ze nog altijd niks hadden gehoord over de doodsoorzaak van hun zoon. We waren toen al drie maanden na de feiten. Het slachtoffer belde die bewuste vrijdag naar de politie van Lebbeke. Hij voelde zich niet goed. Maar de man was onder invloed en gedroeg zich agressief. Daarom brachten de agenten hem over naar de cel in Dendermonde. Daar zakte hij in elkaar en de hulpdiensten konden alleen nog zijn overlijden vaststellen. Het toxicologisch onderzoek bevestigt nu de aanwezigheid van drugs, zegt het parket. Er zijn geen aanwijzingen dat de dood veroorzaakt werd door extern fysiek geweld. Het onderzoek naar de politiemensen loopt wel verder, om na te gaan of ze correct gereageerd hebben.