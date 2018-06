Jenne De Potter over zijn plannen met Zottegem

Jenne De Potter, de huidige CD&V burgemeester in Zottegem, is kandidaat om zichzelf op te volgen na de gemeenteraadsverkiezingen eind dit jaar. De Potter werd burgemeester van Zottegem na de vorige verkiezingen in 2012. Hij was daarmee toen de eerste burgemeester voor CD&V in 30 jaar. Daarvoor was sp.a-er Herman De Loor 18 jaar lang burgemeester geweest. Sp.a zit nu ook mee in de huidige meerderheid met CD&V. Als CD&V de meerderheid kan behouden, dan wil De Potter vooral van verkeersveiligheid in Zottegem opnieuw een prioriteit maken. Voorts staan er belangrijke openbare werken in de steigers, zoals het Milieu Educatief Centrum Beisloven.