In de politierechtbank van Aalst is de behandeling van de zaak rond het dodelijk ongeval waarbij Kayleigh Leemans om het leven kwam, opnieuw uitgesteld. Tot grote teleurstelling van de familie. De zaak sleept al vier jaar aan, wat bijzonder zwaar weegt op de moeder van het 14-jarige meisje. In de zomer van 2019 crasht een auto met daarin vier tieners tegen een geparkeerde oplegger in Nieuwerkerken. Passagier Kayleigh Leemans overleeft de klap niet. Nog altijd is het niet helemaal duidelijk wie er nu achter het stuur zat. De bestuurder moest al enkele keren verschijnen voor de Aalsterse rechtbank, maar telkens werd de zaak uitgesteld. Vandaag dus opnieuw. De reden is een procedure voor de raadkamer in Dendermonde, die nog steeds niet van de baan is. De rechtbank legde een nieuwe datum vast op 5 oktober. De familie hoopt dat het dan eindelijk kan afgerond worden en wil voorlopig niet reageren.