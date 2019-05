Bij PVDA zijn ze zeer tevreden over het eigen resultaat van deze verkiezingen. De partij haalt zowel federaal als Vlaams vlot de kiesdrempel en zal 1 of 2 verkozenen hebben. Jef Maes is ook opgetogen over het resultaat in het kanton Sint-Niklaas. Daar landt de PVDA op 7% van de stemmen.