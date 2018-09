Jan Vanhove trekt zich terug van N-VA-lijst Dendermonde

En zo zijn we bij de gemeenteraadsverkiezingen aanbeland. Verkiezingen waarbij de PVDA in Sint-Niklaas een plaats in de gemeenteraad hoopt te veroveren. De Partij van de Arbeid mag dan nog niet in de gemeenteraad zitten, de marxisten lieten zich de voorbije twee jaar wel opmerken in de stad. Zo zorgde de partij er mee voor dat het asbeststort van SVK dicht ging. Het bewijs dat we één en ander kunnen veranderen, zeggen de militanten.