Carla Galle, de voormalig topzwemster en Bloso-voorzitter uit Aalst, is overleden. Galle was eind jaren '60 één van de beste zwemsters van ons land. Zo nam ze deel aan de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. Daarna stapte ze in de politiek voor de SP, waar ze haar latere partner Karel Van Miert leerde kennen. Later kwam ze wel in opspraak tijdens het Agustaschandaal. In 2002 werd ze veroordeeld voor valsheid in geschriften, maar een jaar later werd ze in beroep vrijgesproken. Ze was ook 23 jaar lang voorzitter van Bloso, tegenwoordig Sport Vlaanderen. Carla Galle was al een tijdje ziek. Ze werd 73.