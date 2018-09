Indienen van kandidatenlijst aan de hand van voordrachtsakte in Aalst

Morgen is het trouwens dé dag dat alle politieke partijen hun voordrachtsakte of kandidatenlijst moeten indienen. Dat moet gebeuren door de lijsttrekker, of door iemand die de lijsttrekker heeft aangeduid. Plaats van indiening wordt vooraf bekendgemaakt en de indiening gebeurt bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Vroeger kon er ingediend worden op verschillende dagen, maar voor deze verkiezing kan het enkel en alleen morgen. Iedereen kan in principe een lijst indienen. Maar er hangen wel voorwaarden aan vast. De lijst moet ondertekend worden door minstens één aftredend gemeenteraadslid, of door een minimum aantal kiezers. Dat aantal is afhankelijk van de grootte van de stad of gemeente. Om u een idee te geven. In gemeenten met meer dan 20.000 inwoners moeten er 100 stemgerechtigden uw lijst ondertekenen. Morgen, 28 dagen voor verkiezingszondag, weten we dus definitief wie er allemaal voor uw stem zal strijden.