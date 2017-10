Inbrekers chiro- en ksa-lokalen Lebbeke voor de snelrechter

De man waar het dit weekend allemaal om draaide, is de zogenoemde "Reus" van de Bende van Nijvel - of nummer 19 op de robotaffiche. Hij kreeg die naam door zijn grootte. Hij wordt gelinkt aan de overvallen in Overijse en Eigenbrakel in 1985. Een slachtoffer van de overval op de Delhaize in Eigenbrakel beweert nu één van de bendeleden nadien herkend te hebben in het rijkswachtbureau van Aalst, waar de getuige een verklaring moest gaan afleggen. Hij is ervan overtuigd dat hij ofwel de Reus of een ander bendelid is tegengekomen in de gang van het kantoor.