In het gloednieuwe dierencrematorium van Herzele kan je waardig afscheid nemen van je huisdier

Afscheid nemen van een dierbare doet altijd pijn. En dat geldt ook voor onze huisdieren. Om onze dieren een waardig afscheid te geven is er vandaag een dierencrematorium geopend in Herzele. Het is nog maar het tweede in onze provincie, en het allereerste in het zendgebied van TV Oost. In zo'n crematorium kan je alle rust een laatste groet brengen. Naast de assen krijg je ook pootafdrukjes en een stukje vacht mee naar huis. De jongste jaren rouwen mensen echt meer om hun huisdieren, merken ze in het dierencrematorium.