In Herzele krijgt burgemeester Rogiers vijf vrouwelijke schepenen aan zijn zijde

In Herzele zal cd&v wel mee besturen. Samen met Open Vld hebben ze in de gemeente de komende 6 jaar de touwtjes in handen. Benjamin Rogiers van Open Vld, nu nog eerste schepen, zal de burgemeesterssjerp overnemen van partijgenoot Johan Van Tittelboom. Zijn partij levert ook 3 schepenen, cd&v 2. Een verderzetting dus van de voorbije jaren. Maar wel opmerkelijk: het schepencollege is volledig vrouwelijk. Een unicum in onze streek.