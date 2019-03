Ilse Uyttersprot neemt vierde plaats Veli Yüksel in op Kamerlijst CD&V

Door het vertrek van Yüksel moest CD&V op zoek naar een nieuwe kandidaat om de vierde plaats op de Kamerlijst in te nemen. En dat is Aalsters schepen Ilse Uyttersprot geworden. Uyttersprot was van 2007 tot 2010 al eens Kamerlid, maar dat mandaat bleek toen niet combineerbaar met haar rol als burgemeester van Aalst. Nu keert Uyttersprot dus mogelijk terug naar het nationale toneel. Dat was ook het verzoek van lijsttrekker en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.