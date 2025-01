Huiszoeking in onderzoek diefstal Rechtvaardige Rechters leverde niets op

In het onderzoek naar de kunstdiefstal van de Rechtvaardige Rechters negentig jaar geleden is in oktober een huiszoeking uitgevoerd in een villa in Oost-Vlaanderen, maar zonder resultaat. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Het paneel de Rechtvaardige Rechters van 'De aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck, werd in de nacht van 10 op 11 april 1934 gestolen uit de Vijdt-kapel van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Ook de grisaille van Johannes de Doper werd ontvreemd, maar later terugbezorgd. Het gerechtelijk onderzoek naar de kunstroof loopt nog altijd en Het Nieuwsblad meldt dinsdag dat er in oktober een huiszoeking plaatsvond in 'een Oost-Vlaams villadomein'. De krant geeft geen verdere locatie en zegt dat de tip 'zeer geloofwaardig' was, maar in oktober bleek al dat om een verkeerd spoor ging. 'We nemen elke tip ernstig', zegt Annelies Verstraete van het parket Oost-Vlaanderen. 'In dit geval moest een onderzoeksrechter ingeschakeld worden om een huiszoeking uit te voeren, maar het paneel werd niet aangetroffen.'