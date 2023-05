Justitie Huiszoeking in Lokeren bij onderzoek naar internationale drugshandel

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Eind vorig maand deed de politie, in het kader van een onderzoek naar betrokkenheid in internationale drugshandel, meerdere gelijktijdige huiszoekingen in België en in Kroatië. In ons land was dat onder meer het geval bij een schrootverwerkend bedrijf in Lokeren. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Drie mensen zijn aangehouden.