Horeca-ondernemer voor 151ste keer veroordeeld voor verkeersovertreding

Atilla Usul, de man die de voorbije tijd vooral in het nieuws kwam als zakenpartner van Tanja Dexters, in de Flamingo Bar in Antwerpen, is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot twee jaar cel, twee keer een levenslang rijverbod en een boete van 32.000 euro. Dat meldt Het Nieuwsblad. In onze streek is Usul vooral bekend als uitbater van diverse opkomende en dan vaak weer snel verdwijnende horecazaken, zoals hier in 2015 bij de opening van café/dancing King Kong, aan het stationsplein in Sint-Niklaas. De man aanhoorde vanmorgen ook al zijn 151ste veroordeling, deze keer voor rijden zonder rijbewijs. Zijn strafblad zou intussen maar liefst 28 pagina’s tellen. Rechter Peter D’Hondt was in zijn uitspraak ook niet mals voor justitie zelf, zo meldt Het Nieuwsblad nog. Dat er pas na veertien jaar van veroordelingen voor het eerst een gevangenisstraf is opgelegd, dat bewijst het failliet van de verkeershandhaving, zo zei de politierechter.