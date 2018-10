In Dendermonde is het nog niet duidelijk of Ilse Annemans van Vlaams Belang in de gemeenteraad zal mogen zetelen. Annemans, nummer drie op de kieslijst, behaalde zondag 543 voorkeurstemmen. En daarmee is ze verkozen. Maar de vrouw kwam eind september in opspraak toen bleek dat ze op een Russische website haar voorkeur voor Hitler had geuit. Toen dat nieuws bekend raakte, nam ze ontslag als voorzitster van de lokale Vlaams Belang-afdeling. De partij opende ook een intern onderzoek. De kandidate van de lijst halen ging niet meer, want die lijsten waren op dat moment al ingediend. Lijsttrekker Barbara Pas en Ilse Annemans zelf zeggen het intern onderzoek nog af te wachten. Eens dat is afgerond, beslist de partij of Annemans al dan niet tot de gemeenteraad zal mogen toetreden.