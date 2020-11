De asbestput bij SVK in Sint-Niklaas is nog altijd niet afgedekt. Nochtans verplichtte de Rechtbank van Dendermonde het bedrijf een jaar geleden dat binnen het jaar te doen. Het bedrijf voor bouwmaterialen is wel gestart met de aanleg van een nieuwe toegangsweg. Via die weg zal de grond aangevoerd worden om de put te dichten. Maar het actiecomité 'Asbeststort Dicht' vraagt zich af of het er ooit van zal komen.