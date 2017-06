Homans stuurt geen regeringscommissaris naar Haaltert

Vanavond nemen in Brussel zo'n 10.000 mensen deel aan een betoging tegen Donald Trump. De Amerikaanse president is sinds vanmiddag even in ons land, voor een NAVO-top. Zijn bezoek zorgt voor veel protest. Ook de Vrouwenraad, die 40 vrouwenorganisaties in Vlaanderen overkoepelt, betoogt mee. Volgens Magda De Meyer uit Temse, de voorzitter van de Vrouwenraad, is het wereldbeeld van Trump gebaseerd op seksisme, racisme en discriminatie.