Het proces rond de leden van een vermeende Turkse vleesmaffia dat gisteren van start is gegaan, ligt alweer stil. Eén van de rechters in de zaak moet in quarantaine. De bende in 2012 al opgerold, na een inval in het toenmalige restaurant De Rietgors in Tielrode. Uiteindelijk duurde het dus acht jaar voor het proces eindelijk van start ging. Maar één van de rechters blijkt nu dus in contact te zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Het proces is daardoor uitgesteld naar midden november. Tijdens het proces moet een veertigtal beklaagden zich verantwoorden voor hun aandeel in een zogenaamde witwascarrousel in de vleesindustrie. Het openbaar ministerie kwam al aan het woord en becijferde dat de fraude opliep tot maar liefst elf miljoen euro. Het vorderde celstraffen tot acht jaar.