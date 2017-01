Hof van beroep: Lichtere straf voor zaakvoerder afgebrand skatepark in Sint-Niklaas

In maart gaat het proces van start rond een gepensioneerd landbouwer die zijn ex doodschoot in zijn huis in Geraardsbergen. De schietpartij vond in 2015 plaats in deze bungalow in de Dokter Deroostraat in deelgemeente Moerbeke. De 76-jarige beklaagde zou zijn ex-vriendin met een smoes naar zijn huis gelokt hebben, waar hij haar doodschoot met een jachtgeweer. Daarna probeerde hij zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. De man kon het niet verwerken dat de vrouw hun relatie kort daarvoor had verbroken. Gisteren is de zaak ingeleid voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. De zeventiger moet zich dus niét voor een assisenjury verantwoorden. De pleidooien starten op 16 maart, exact twee jaar na de feiten.