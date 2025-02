Hof van beroep in Gent bevestigt probatie-opschorting van virtuele verkrachter uit Zottegem

Het hof van beroep in Gent heeft de veroordeling in eerste aanleg van een virtuele verkrachter uit Zottegem bevestigd. Vier jaar geleden vroeg de man aan verschillende minderjarige meisjes om naaktbeelden naar hem door te sturen. Eens hij die in zijn bezit had, chanteerde hij zijn slachtoffers en vroeg hij hen om verder te gaan en ook seksuele handelingen te stellen. Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden effectieve celstraf voor virtuele verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en afpersing. Maar de rechter in eerste aanleg gaf de man een probatie-opschorting. Dat wil zeggen schuldig maar geen straf. Hij moest één slachtoffer wel een schadevergoeding betalen. Het parket ging tegen de uitspraak in beroep. Maar het hof van beroep bevestigt nu het eerdere vonnis.