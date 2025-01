Hof van beroep buigt zich over verboden coronafeestje van Tomas Boutens, advocaat vraagt vrijspraak: "Geen privémilitie"

Voor het hof van beroep is vandaag de zaak behandeld rond het verboden coronafeestje van Tomas Boutens. Een ex-militair die in 2014 al eens werd veroordeeld als leider van de neonazistische organisatie Bloed Bodem Eer en Trouw. In het voorjaar van 2020 viel de politie binnen bij een bijenkomst die hij organiseerde en waar hij volgens het parket van Oost-Vlaanderen een extreemrechtse en private militie oprichte. Niets van aan, zegt z'n advocaat. Hij vraagt opnieuw de vrijspraak, terwijl het Openbaar Ministerie twee jaar cel eist.