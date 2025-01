Hof van assisen: zitting geschorst nadat beschuldigde onwel wordt

Even ophef tijdens het assisenproces tegen Neil M. in Gent vanavond. De zitting werd geschorst nadat de beschuldigde een inzinking kreeg tijdens de ondervraging. Die was al ettelijke uren bezig, maar de voorzitter begon net aan de ondervraging over de eigenlijke feiten, de moord op zijn zoon Luke en ex-vriendin Martine De Letter. Neil M. werd naar buiten begeleid, en na een check door een arts weggebracht naar het ziekenhuis. Maandag gaat het proces normaal verder.