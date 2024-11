Hof van assisen: zes verdachten staan terecht voor afrekening in drugsmilieu, waarbij man uit Temse werd doodgeschoten

In Gent is het assisenproces begonnen tegen zes Nederlanders die ervan verdacht worden een man van 41 uit Temse te hebben doodgeschoten. Dat gebeurde in Stekene, zijn lichaam werd net over de grens met Nederland gedumpt. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. De verdachten ontkennen ook maar iets met de moord te maken te hebben. Opvallend: begin deze week kregen al hun advocaten een anonieme brief met daarin de verstopplaats van het moordwapen in Nederland. Maar volgens de advocaten van de burgerlijke partijen willen ze zo het proces uitstellen. Voorlopig wordt er niet gezocht en gaat het proces gewoon door.