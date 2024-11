In Gent is vanmorgen het assisenproces begonnen rond de moord op Temsenaar Raouf B. Die feiten gebeurden zes jaar geleden al, in 2018. Het lichaam van de 41-jarige man werd gevonden in het Nederlandse Kloosterzande. Hij zou vermoord zijn in een oldtimergarage in Stekene. De garagehouder verschijnt daarom voor het hof van assisen, op verdenking van moord. Ook vijf andere verdachten staan terecht.