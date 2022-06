Hof van assisen: "Pardaens vermoordde zijn ex-vrouw met voorbedachten rade"

Guy Pardaens, de 65-jarige man die beschuldigd wordt van moord op zijn 53-jarige vrouw, werd na de feiten aangetroffen in een veld in de omgeving van zijn ontplofte woning. Dat verklaarden de betrokken politieagenten vandaag voor het Gentse hof van assisen. Het proces is gisteren van start gegaan. Op 29 januari 2018 slaat Pardaens zijn vrouw het hoofd in met een hamer. Ze overlijdt aan haar verwondingen. De man drinkt vervolgens een halve fles whisky en draait de gaskraan open. Een deel van het huis gaat daarop de lucht in, maar de zwaarverbrande Pardaens overleeft de ontploffing. De politie treft hem enkel uren later aan in een veld. Er waren geen tekenen dat hij de vlucht wou nemen, zo verklaren de agenten vandaag. Hij had wel dringend medische verzorging nodig. Pardaens handelde uit jaloezie, omdat zijn vrouw wilde scheiden. Ten laatste volgende week woensdag doet het hof van assisen een uitspraak in de zaak.