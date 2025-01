Neil M. is schuldig bevonden aan de dubbele moord op zijn zoon en ex-partner, Martine De Letter. Volgens de jury was er geen sprake van depressies, waardoor hij ontoerekeningsvatbaar zou geweest zijn, en niet wist wat hij deed. Beide moorden waren goed gepland. Neil M. riskeert een levenslange opsluiting. Over de straf, beslist de jury morgen.