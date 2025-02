Hof van assisen: Marian S. wordt beschuldigd van doodslag op Yunus Calik in Aalst

In Gent is vandaag het assisenproces gestart tegen Marian S. Hij wordt beschuldigd van doodslag op Yunus Chalik uit Aalst in 2021. Na een vechtpartij op straat stierf de man van 36 aan zijn verwondingen. Tijdens de ondervraging vanmorgen gaf Marian S andere verklaringen dan tijdens het onderzoek. Volgens zijn advocaten was het nooit de bedoeling om Yunus Chalik te doden en is het niet bewezen hun client de dodelijke schop gaf.