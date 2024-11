Op het assisenproces in Gent tegen de 2 broers uit Aalst, die terecht staan voor doodslag, zijn vandaag de laatste getuigen gehoord. Maandag starten de pleidooien. Daarna moet de jury beslissen of ze hun vriend drie jaar geleden doodsloegen en schopten met opzet. Of het om een uit de hand gelopen ruzie gaat na een avondje drank en drugs.