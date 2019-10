Hoe ver staan de plannen voor een tweede zwembad in Sint-Niklaas?

Nog in Sint-Niklaas werkt het stadsbestuur volop aan de plannen van een tweede zwembad in de stad. Volgende week zou daar meer duidelijkheid over zijn. Zowel de zwemclubs als de scholen klagen al lang over een tekort aan zwemgelegenheid. Het huidige Sinbad is vaak volzet en daarom moeten zwemmers uitwijken naar Temse en Beveren. Zowel een uitbreiding van het Sinbad, als een nieuw zwembad op een andere locatie, behoren tot de mogelijkheden. Maar de stad laat voorlopig niet in haar kaarten kijken.