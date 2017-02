Hoe moet het nu verder in Haaltert?

Marc Van De Vijver is bereid het debat te voeren over het nut van de vele intercommunales waarin zijn gemeente zetelt. Dat zei hij vandaag naar aanleiding van een vraag van Groen-Sp.a. Het oppositiekartel wil al langer een commissie over 'Fingem', een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat geld van gemeentes beheert en belegt in nutsbedrijven.