In Ninove is zonet het nieuwe politiehuis, vlak naast het stadhuis, officieel ingehuldigd. De politiediensten werken wel al bijna drie jaar in dat gebouw. Maar door corona moesten de feestelijkheden telkens worden uitgesteld. In het gebouw is er onder meer een cameraruimte, waar alle stadscamera's voortdurend gemonitord worden. Er zijn speciale video-verhoorlokalen voor minderjarigen. En er is ook een speciale wapenkamer. Volgens de politie van Ninove is dat vrij uniek in ons land. Elke inspecteur heeft daar een eigen locker voor dienstwapens en kogelwerende vesten.