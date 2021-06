Herzele staat het verst in zijn vaccinatiecampagne

Goed nieuws dan over de coronacijfers, want de meeste covidafdelingen in onze ziekenhuizen beginnen stilaan leeg te lopen. Ook vandaag zien we opnieuw een mooie daling van het aantal opgenomen coronapatiënten. In totaal liggen er nog 65 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. Dat zijn er vier minder dan gisteren. Ook op de afdelingen Intensieve Zorg worden er steeds minder mensen verzorgd. Gisteren nog 23, vandaag 18. Een daling met vijf in totaal. Overal verminderen de opnames, in Zottegem blijft de situatie onveranderd.